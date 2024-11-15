Работы клинчан отмечены наградами православного журналистского конкурса

В конкурсе, который с 2016 года проводит Союз журналистов Подмосковья совместно с Московской митрополией Русской Православной Церкви, принимают участие журналисты печатных СМИ и интернет-изданий, авторы радио- и телепрограмм, фотокорреспонденты, руководители детских медиа-объединений. Конкурс уже давно из регионального превратился во всероссийский и география его участников расширяется.

«Верное слово» в 2024 году — это 150 заявителей из 22 городов Подмосковья и 56 территорий Российской Федерации, в том числе из Тюмени, Ханты-Мансийска, Владимира, Ярославля, Луганска. Грамотой митрополита Крутицкого и Коломенского Павла «в благословение за усердные труды во славу Святой Церкви» была награждена Инга Юрьевна Филиппова, журналист Медиацентра «Клин православный». Вручал награду епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай (Погребняк).

В номинации «Духовные святыни Подмосковья» диплом вручен протоиерею Аркадию Штейнбергу, настоятелю Преображенского храма в пос. Нудоль Клинского округа, за цикл статей в газете «Клин православный», рассказывающих об Игоре Константиновиче Фортунатове (1908–1987) — выдающемся ученом, искренне верующем православном христианине. Дипломом была отмечена и работа юных журналистов студии «Новый день» Православной гимназии «София» г. Клина (руководитель студии И. Ю. Филиппова).

Помимо наград в номинациях «Божий мир», «Человек веры», «Свеча на приходе», «Доброе дело», по традиции вручались специальные призы от партнеров конкурса. Союз женщин России отметил цикл передач Медиацентра «Клин православный» «Год семьи», посвященный многодетным семьям (автор и режиссер Е. А. Кислова). За время проведения конкурса «Верное слово» у него появились свои традиции, и одна из них — знакомство участников со святынями Подмосковья. В этот раз торжественной церемонии награждения предшествовал молебен в храме Казанской иконы Божией Матери в Реутове.

Потом священник провел для приехавших гостей экскурсию и рассказал об истории храма, о судьбе священномучеников Александра (Смирнова) и Феодора (Ремизова).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.