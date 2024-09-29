Работодатели в России стали более открытыми к найму сотрудников старше 50 лет

Работодатели в России изменили свое отношение к кандидатам старше 50 лет. Они стали более открытыми к сотрудничеству с ними, сообщает aif.ru .

Компании все чаще стали изъявлять желание нанимать кандидатов старше 50 лет. Результаты исследования SuperJob гласят, что это связано с нехваткой квалифицированных кадров на рынке труда: находить их становится все сложнее и затратнее.

Эксперты отмечают, что в новых условиях работодатели следуют двум стратегиям. Первая — направление ресурсов на удержание сотрудников. Вторая — расширение спектра соискателей. Она включает в себя как молодых специалистов, так и кандидатов старше 50 лет.

Согласно исследованию, около 40% работодателей из Москвы готовы рассматривать кандидатуры возрастных соискателей на общих условиях. Еще 27% готовы сотрудничать с пенсионерами, претендующими на конкретные должности.

Ранее гендиректор hh.ru Дмитрий Сергиенков назвал причины сокращения рабочей силы в РФ. По его словам, на это повлияла в том числе демографическая ситуация в стране.