Работодатели Московского региона могут подать заявки на компенсацию расходов

До 1 августа отделение Соцфонда по Москве и Московской области принимает заявления от работодателей на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний на предприятиях региона в 2025 году. С начала года 694 работодателя Московского региона уже возместили расходы на охрану труда на сумму более 527,6 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба отделения СФР по Москве и Московской области.

Отделение Соцфонда по Москве и Московской области ежегодно компенсирует работодателям расходы на проведение мероприятий по охране труда. При этом предприятия или организации самостоятельно выбирают, на какие меры направить средства. Это может быть проведение периодических медосмотров, обучение по охране труда, специальная оценка условий труда, санаторно-курортное лечение работников, приобретение средств индивидуальной защиты и другие мероприятия.

Предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работодатели сначала проводят за счет собственных средств, после чего обращаются в отделение СФР по Москве и Московской области за возмещением производственных расходов. В настоящее время региональное отделение Соцфонда финансирует 17 мероприятий по охране труда, включая оценку профессиональных рисков.

С 2025 года значительно упростилась процедура подачи документов для работодателей. Для получения разрешения на возмещение средств достаточно заявления и плана финансового обеспечения предупредительных мер. Работодатель может вносить изменения в перечень запланированных к исполнению мер по охране труда даже после подачи заявления.

Другое важное нововведение — возможность подать заявление в электронном формате через личный кабинет на портале госуслуг. Решение принимается в течение 10 рабочих дней.

Изменились также сроки обращения за компенсацией после проведения одной или нескольких предупредительных мер. Теперь заявление и документы, подтверждающие расходы, необходимо представить до 15 ноября. Если потребуется корректировка в документах — у работодателя есть пять рабочих дней на внесение исправлений. О решении станет известно в течение 15 рабочих дней.

Отделение Соцфонда возмещает работодателю сумму в пределах 20% от общего объема страховых взносов, начисленных за предшествующий календарный год. При расчете не учитываются расходы, произведенные в предыдущем календарном году на выплату пособий по временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями, а также на оплату отпуска застрахованного лица на весь период его лечения и проезда к месту лечения и обратно. Размер компенсации может быть увеличен до 30%, если работодатель включит в план санаторно-курортное лечение работников предпенсионного и пенсионного возраста.

Компенсацию могут получить как государственные организации, так и частные предприятия, в том числе индивидуальные предприниматели.

Отделение СФР может отказать в финансовом обеспечении предупредительных мер, если у работодателя имеется задолженность по страховым взносам, по пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Также отказ можно получить, если предусмотренные бюджетом отделения Соцфонда средства на текущий год полностью распределены.

Если остались вопросы, всегда можно обратиться в единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по тел. 8 (800-10) 0-00-01 (звонок бесплатный), а также получить информацию, подписавшись на наши страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram.

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