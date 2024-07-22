Работодателей предупредили о лжеинспекторах, проверяющих соблюдение ТК

Фальшивые распоряжения о проверках соблюдения трудового законодательства начали получать работодатели. Лжеинспекторы ссылаются на якобы поступившие заявления о нарушениях статей КоАП РФ. Об этом сообщает Федеральная служба по труду и занятости.

Выявлены факты направления так называемыми «инспекторами трудовой комиссии» в адрес работодателей распоряжения «начальника центра» о проведении проверок. В уведомлениях указывается цель — выявление нарушений Трудового кодекса и правил охраны труда якобы в связи с поступлением в Роструд заявлений о нарушении статьи 5.27.1 КоАП РФ.

Такие распоряжения о проведении проверок «Инспекторами трудовой комиссии» не имеют никакого отношения к деятельности Федеральной службы по труду и занятости и государственных инспекций труда в субъектах РФ, являются незаконными и не подлежат исполнению.

Подобные действия имеют признаки мошенничества и подделки документов, так как они не соответствуют нижеизложенным обстоятельствам:

В соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного (надзорного) органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их доконтролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».