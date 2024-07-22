Работодателей предупредили о лжеинспекторах, проверяющих соблюдение ТК
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Фальшивые распоряжения о проверках соблюдения трудового законодательства начали получать работодатели. Лжеинспекторы ссылаются на якобы поступившие заявления о нарушениях статей КоАП РФ. Об этом сообщает Федеральная служба по труду и занятости.
Выявлены факты направления так называемыми «инспекторами трудовой комиссии» в адрес работодателей распоряжения «начальника центра» о проведении проверок. В уведомлениях указывается цель — выявление нарушений Трудового кодекса и правил охраны труда якобы в связи с поступлением в Роструд заявлений о нарушении статьи 5.27.1 КоАП РФ.
Такие распоряжения о проведении проверок «Инспекторами трудовой комиссии» не имеют никакого отношения к деятельности Федеральной службы по труду и занятости и государственных инспекций труда в субъектах РФ, являются незаконными и не подлежат исполнению.
Подобные действия имеют признаки мошенничества и подделки документов, так как они не соответствуют нижеизложенным обстоятельствам:
- Решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий должны соответствовать типовым формам утвержденным приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 31 марта 2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным(надзорным) органом»;
- На решении о проведении контрольного (надзорного) мероприятия должен быть QR-код, позволяющий перейти на запись в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий;
- Учет проводимых контрольными (надзорными) органами контрольных (надзорных) мероприятий осуществляется в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, посредством обращения к которому вы можете получить информацию о проведении любых контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий в отношении вашей организации;
- Без решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия у контролируемых лиц могут быть запрошены сведения и (или) пояснения при проведении оценки достоверности сведений, расследовании несчастного случая, осуществлении производства по делу об административном правонарушении в рамках работ с обращениями работников по фактам допущенных нарушений трудовых прав со стороны работодателей и т.п.
- В случае сомнения в подлинности поступившего распоряжения, решения, запроса вы можете обратиться в Государственную инспекцию труда в Московской области по телефону: 8 (495) 343-99-51.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами контрольного (надзорного) органа и иными уполномоченными лицами действиях и принимаемых решениях осуществляется путем размещения сведений об указанных действиях и решениях в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их доконтролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».