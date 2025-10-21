Работник ПВЗ с использованием нейросети сгенерировал сменщика в Подмосковье

В Московской области сотрудник одного из пунктов выдачи заказов (ПВЗ) попросил у начальника отгул, но тот не разрешил. Тогда молодой человек сгенерировал виртуального сменщика, применив образ из известного мема — «свидетеля из Фрязина», сообщает « Царьград ».

С использованием ИИ мужчине удалось создать фото и даже видео с камер наблюдения. На записях якобы «новый работник» в спортивных штанах и косухе («свидетель из Фрязина») много работал. Он выдавал заказы и даже работал на складе.

ИИ-сменщик выполнял «работу» качественно и усердно трудился. Начальник пытался звонить реальному подчиненному, но тот не брал трубки, уверяя, что все хорошо.

Руководитель ПВЗ поверил сотруднику, а затем приехал на пункт выдачи заказов лично.

В Сети распространяется новый тренд, когда сотрудники разных организаций применяют нейросети для формирования юмористических фото и видео с внешностью известных мемов. Затем они разыгрывают своего начальника.

«Свидетель из Фрязина» — интернет-мем, который появился со свадебной фотографии 2006 года. На нем мужчина в белых брюках и кожаной куртке застыл в невозмутимой позе.

