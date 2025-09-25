Работают в школах и церквях: чем занимаются адепты секты Виссариона

Даже после ареста лидера последователи Виссариона работают в школах и церквях

Адепты Виссариона после ареста и приговора лидерам секты живут по-старому: работают в школах и служат в храмах, сообщает kp.ru .

«В государственной средней школе в Петропавловке и в сельсовете в Черемшанке по-прежнему работают виссарионовцы. А других там просто нет! В Петропавловке нет невиссарионовцев!» — рассказал местный житель.

Сторонники происходящих событий используют термин «девиссарионизация» области. Этим они объясняют стремление представителей власти исключить из состава районных законодателей их союзников и оказание влияния на частную школу «Итоги».

В то же время в Петропавловке в помещении общины собралось множество женщин: там идет заседание. В просторном храме горят восковые свечи, на стене размещен образ Виссариона.

Сергея Торопа, Вадима Редькина и Владимира Ведерникова приговорили к 12, 11 и 12 годам лишения свобода за создание опасной организации.

