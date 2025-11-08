сегодня в 17:07

Работа всех пунктов пропуска на границе Украины полностью приостановлена

Украинские таможенники приостановили работу всех пропускных пунктов на своей границе из-за сбоя в базе данных. Соответствующую информацию официально подтвердила украинская Погранслужба, сообщает ТАСС .

«Внимание! Временно остановлены пропускные операции на государственной границе. Причиной остановки работы пунктов пропуска стал сбой в работе базы данных таможни», — говорится в сообщении.

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что временно прекращена работа как с гражданами, так и с транспортными средствами, которые пересекают границу в обоих направлениях.

Причины возникшей ситуации на данный момент не установлены. Представители пограничной службы не предоставили информации относительно сроков возобновления работы пунктов пропуска в штатном режиме.

