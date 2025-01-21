Работа нон-стоп: психолог предупредил об опасности отказов от отпуска

Психолог Григорий Спижевой заявил, что организму человека обязательно нужен отдых и нельзя забывать про отпуска: в ином случае не заставит себя долго ждать эмоциональное выгорание, сообщает «ФедералПресс».

«Проявляется такими симптомами, как раздражительность, постоянная усталость, острая реакция на незначительные стимулы, перепады настроения. Лечение от таких неврозов будет достаточно длительное, иногда может несколько месяцев восстанавливаться наша психика», — отметил специалист.

По его словам, лечение выйдет дороже, чем отдых, и лучше заранее заниматься профилактикой данного состояния.

По закону, гражданам РФ положено отдыхать 28 календарных дней в год. Психолог посоветовал уходить в отпуск каждые 6 месяцев, но если такой возможности нет, то можно один раз в год взять полноценные дни без работы.