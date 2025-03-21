Работа не отпускает: психолог рассказал, к чему снится офис

Клинический психолог Сергей Долженко заявил, что сны о работе и офисе — абсолютно нормальное явление, потому что людям часто снится то, что их волнует, сообщает «Вечерняя Москва».

«Сегодня у меня была консультация, снов 15 пришлось „перевести на русский язык“, и 12 из них были про работу. Например, девушку подвозит на очень хорошем автомобиле дородный дядька. На полпути останавливается и говорит: „Дальше сама“. Этот сон — ответ на ее вопрос. А спрашивала она вот что: ей однажды помог партнер по бизнесу, и теперь ее волнует мысль, подсобит ли он снова или нет. Стоит ли к нему еще раз обращаться? Ответ ей дали во сне — дальше сама», — рассказал специалист.

По его словам, существует три вида снов: самые редкие — о прошлом, отражение настоящего и размышления о будущем.

Он также посоветовал использовать сны с умом, искать какую-то выгоду и учиться толковать их: если сотрудницу во сне пугает директор, возможно, ей стоит подумать об установлении своих границ или смене работы.