сегодня в 17:51

Владимиру Путину рассказали о новейших протезах для участников СВО

Во вторник президент РФ Владимир Путин посетил АО «ЦИТО» (Центр инновационных технологий в ортопедии). Российский лидер подчеркнул важность создания специализированных центров протезирования и реабилитации в регионах страны, сообщается на сайте Кремля.

Предприятие является одним из ведущих в сфере медицинской промышленности и реабилитационной индустрии. Оно выпускает индивидуальные технические средства реабилитации, в том числе для раненых бойцов спецоперации. Для этого используются комплектующие собственного производства.

В ходе посещения предприятия президенту показали участок сборки протезов, кабинет кинезиотерапии и диагностики походки и др. О работе центра российском лидеру рассказывал гендиректор АО «ЦИТО» Виктор Спектор.

Также у предприятия есть собственный консультативно-реабилитационный центр. Путин провел встречу с участниками СВО, которые проходят здесь лечение.

Президента сопровождали первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и т. д.