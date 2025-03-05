Путин: ущерб для россиян от кибермошенников достиг недопустимых размеров

Ущерб для жителей России, а значит для государства, от рук телефонных и кибермошенников достиг недопустимых размеров. Необходимо предпринимать какие-то действия, заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Меры нужно принимать быстро. Периода охлаждения быть не должно.

«Все понятно. Нужно только действовать — проработать с депутатами Госдумы, расставить акценты, поставить точки над «и» и закончить эту работу», — подчеркнул президент.

Ранее зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко сказал, что на «Госуслуги» могут добавить сервис по самозапрету на регистрацию сим-карт.