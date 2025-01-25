На некоторых отечественных маркетплейсах начали продавать сувенирные стодолларовые банкноты, на которых изображены президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп, сообщает РИА Новости .

Сувенирную купюру можно купить за 500 рублей.

На одной стороне шуточной купюры напечатан портрет Трампа, а поверх него располагается портрет Путина. Продавец пишет, что появляется российский лидер только под ультрафиолетовыми лучами.

Там напечатан известный снимок Трампа с митинга в американской Пенсильвании, где он сразу после покушения, уходит с трибуны с поднятой рукой. Фотография Путина также с трибуной, но он стоит с микрофоном.

Эти «банкноты» были выпущены ограниченным тиражом.