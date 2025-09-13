Путин: РФ хочет усиления взаимодействия писателей из разных государств

сегодня в 07:42

РФ хочет усиления взаимодействия писателей из разных государств. Литературное творчество — положительная среда для совместной работы, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости .

«Мы выступаем за укрепление взаимодействия писателей разных стран», — сказал глава государства на пленарном заседании Форума объединенных культур.

Мероприятие проходит с 10 по 13 сентября в Санкт-Петербурге.

Форум проводят с 2012 года. На нем обсуждают ключевые вопросы культурно-гуманитарной повестки всего мира. В 2025 году форум проходит на тему: «Возвращение к культуре — новые возможности».