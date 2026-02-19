сегодня в 15:38

Путин рассказал про нюансы отправки воров «за решетку» в России

Президент России Владимир Путин во время выступления в Верховном суде РФ вспомнил фразу из известного фильма: «Вор должен сидеть в тюрьме». Однако, про его словам, есть нюансы, видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«За какие-то небольшие правонарушения запирать человека за решетку — не всегда это обоснованно», — отметил Путин.

Главное, чтобы наказание было неизбежным. Каким именно оно должно быть — необходимо решать судьям.

