Путин рассказал о бойце, который женился по его приказу

Путин в День России встретится с бойцом, который женился по его совету

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что 12 июня проведет встречу с бойцом, которому он приказал жениться, сообщает РИА Новости .

В День России глава государства встретился с участниками образовательной программы «Время героев». Он рассказал им, что полгода назад разговаривал по телефону с их товарищем по оружию.

Путин тогда спросил у бойца, женат ли тот. Военный отметил, что нет.

«Я говорю: надо жениться», — отметил глава государства.

Оказалось, что боец исполнил приказ Верховного главнокомандующего и женился. Путин поговорит с молодоженами. Он поздравит их с Днем России и бракосочетанием.

На встрече с участниками «Время героев» глава государства обсудил бессмертие России. Этот тезис Путин ранее обсуждал в диалоге с публицистом Александром Прохановым.