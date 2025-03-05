Путин призвал МВД уделить внимание антитеррористической безопасности перед 9 Мая

Президент России Владимир Путин выступил на заседании коллегии МВД. Глава государства призвал правоохранителей уделить особое внимание антитеррористической безопасности в преддверии торжеств по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин обратился со словами благодарности к личному руководству и составу МВД за ответственное отношение к работе и своим обязанностям. Особенно он отметил тех, кто служит в Донбассе и Новороссии.

По словам главы государства, сегодня важно наращивать работу ведомства по всем направлениям. Прежде всего это касается обеспечения безопасности граждан. В сфере ответственности сотрудников МВД и обеспечение антитеррористической защищенности, в том числе мест массового пребывания людей.

«Прошу уделять этому направлению особое внимание, в том числе в ходе проведения предстоящих торжеств по случаю 80-летия Великой Победы», — добавил президент.

Ранее американский президент Дональд Трамп объяснил, что не планирует поездку в Москву на День Победы, так как 9 мая — это слишком ранний срок для такого визита. При этом он не исключил, что в будущем посетит Россию.