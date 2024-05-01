Путин присвоил звания Героев Труда нескольким жителям России

сегодня в 14:46

Президент России Владимир Путин присвоил жителям и коллективам звания Героя Труда и почетного знака «За успехи в труде». Он подписал соответствующий указ, сообщает пресс-служба Кремля.

Почетного звания удостоились заведующая отделом «Национального центра зерна им П. П. Лукьяненко» Людмила Беспалова, гендиректор «Северного машиностроительного предприятия Михаил Будниченко.

Также звания получили первый заместитель гендиректора Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка Елтуган Сыздыков, водитель АО «Разрез Тугнуйский» Алексей Халмакшинов.

По указу главы государства почетное звание получил машинист мельниц обогатительной фабрики АО «Михайловский ГОК им А. В. Варичева» Владимир Щедов.

Также почетный знак «За успехи в труде» получили коллективы нескольких российских предприятий.