Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей в РФ предложил объявить 2025 год Годом защитника Отечества, сообщает РИА Новости .

Глава государства напомнил, что в 2025 году российский народ будет отмечать 80-летие Великой Победы. В связи с этим он предложил объявить Год защитника Отечества в честь участников СВО и памяти о подвигах предков, которые сражались за Родину.

«Во славу наших отцов, дедов, прадедов, сокрушивших нацизм», — заявил Путин.

Ранее Институт международных политических исследований (ISPI) провел опрос общественного мнения. Его результат показал, что в Италии Путина считают вторым в мире политиком по уровню влияния. На первом месте — избранный президент США Дональд Трамп.