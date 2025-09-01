Президент России Владимир Путин поздравил школьников, студентов и преподавателей с Днем знаний. Особое внимание глава государства уделил тем, кто отправился в первый класс, сообщается на сайте Кремля .

Путин пообещал вместе с властями делать все необходимое, чтобы у детей в России было все нужное для освоения новых знаний, занятий спортом и творчеством. Благодаря этому каждый ребенок в РФ будет расти, развиваться, становиться счастливым. Также он сможет получать образование и заниматься тем делом, которое будет доставлять ему удовольствие.

«За последние шесть лет в России было построено более 1600 новых школ, в которых смогут учиться свыше миллиона детей, в том числе на наших исторических территориях Донбасса и Новороссии», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что только 3 сентября 1935 года в Советском Союзе установили единую дату начала учебного года — 1 сентября. До этого момента конкретного периода начала занятий не существовало.