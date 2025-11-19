Путин поручил создать штаб по искусственному интеллекту в России

Президент России Владимир Путин, выступая на 10-й Международной конференции по искусственному интеллекту «AI Journey 2025», подчеркнул, что наличие собственных генеративных ИИ-технологий имеет ключевое значение для суверенитета России и уже требует создания отдельного штаба, который будет контролировать отрасль, пишет ТАСС .

Глава государства отметил, что подобные модели, генерируя огромные объемы информации, становятся мощным инструментом влияния на мировоззрение, ценности и формирование смыслового пространства как отдельных стран, так и всего человечества. Он подчеркнул недопустимость критической зависимости от иностранных разработок в этой сфере.

По словам Путина, для России это вопрос не только государственного и технологического, но и ценностного суверенитета. В связи с этим, страна должна обладать полным набором собственных технологических решений и продуктов в области генеративного и, конечно, искусственного интеллекта, в первую очередь национальными языковыми моделями, как общими, так и специализированными.

«Нам нужен реальный штаб руководством отрасли, если мы хотим, чтобы эта работа шла уверенно, наступательно по всем вышеназванным мною направлениям, то есть это и по отраслям, и по регионам, по министерствам и ведомствам. Нужен такой штаб, который мог бы реально ставить задачи, добиваться исполнения и контролировать результаты», — сказал Путин.

Путин особо отметил, что обучение и контроль над всем спектром этих моделей должны осуществляться исключительно российскими специалистами на каждом этапе, включая финальную проверку. Он также выразил уверенность, что разработка таких сложных систем станет серьезным импульсом для развития и укрепления российской инженерной школы в данной области.

