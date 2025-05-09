Путин поднял тост за великую Победу, мир и благополучие

Президент РФ Владимир Путин, открывая торжественный обед в честь прибывших в Москву лидеров зарубежных стран, поднял тост за Победу, за мири за друзей России, сообщает ТАСС .

«Позвольте предложить тост за поколение победителей, за Великую Победу, за мир и благополучие, за вас — за наших друзей!» — сказал он.

9 мая в России и многих странах постсоветского пространства отмечают День Победы — государственный праздник, символизирующий окончание Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

В этот день в 1945 году был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии, что положило конец одному из самых трагических и кровопролитных конфликтов в истории человечества. Праздник сопровождается торжественными парадами, возложениями цветов к мемориалам павших героев, напоминая о значении мира и памяти.

В этом году отметить 80-летие Победы в Москве вместе с главой государства Владимиром Путиным и русским народом прибыли мировые лидеры, в том числе председатель Китая Си Цзиньпин и президент Сербии Александр Вучич. Также в Параде Победы планируют поучаствовать пять евродепутатов.