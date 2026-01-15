Путин поблагодарил следователей в зоне СВО, которые выявляют преступления режима

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении СК России с 15-летием со дня образования ведомства отметил работу следователей, расследующих преступления в зоне СВО. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«… особые слова благодарности следователям, которые работают в зоне специальной военной операции», — отметил он.

Глава государства отметил, что следователи выявляют и документируют преступления неонацистского режима, помогают утверждению порядка и законности в Донбассе и Новороссии.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин привел ТАСС официальные данные о жертвах среди гражданского населения в Донбассе с 2014 года.

По его информации, в результате агрессии со стороны Украины погибли 7 184 мирных жителя, еще 21 тысяча человек получили ранения. Общее количество признанных потерпевшими превысило 132 тысячи человек. Эти цифры были озвучены в преддверии 15-летия со дня образования СК РФ.

