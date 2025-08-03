Путин отметил вклад железнодорожников в экономику и защиту страны

В своем поздравлении с Днем железнодорожника Владимир Путин подчеркнул ключевую роль транспортной системы в развитии России, сказано в видеообращении главы государства.

Президент отметил, что железные дороги образуют уникальную инфраструктурную сеть, обеспечивающую устойчивость экономики и обороноспособность государства.

Особые слова благодарности глава государства адресовал ветеранам отрасли, напомнив о подвиге железнодорожников в годы Великой Отечественной войны.

«В суровые военные годы они проявляли мужество и стойкость, обеспечивая работу промышленности и снабжение фронта», — сказал Путин.

Президент отметил, что сегодня, в условиях внешних вызовов, железнодорожники достойно справляются с задачами по обеспечению Вооруженных сил. Он подчеркнул слаженную работу отрасли, которая соединяет регионы страны от западных границ до Тихого океана.

В своем выступлении Путин уделил внимание развитию высокоскоростного сообщения, модернизации БАМа и Транссиба, а также перспективным проектам в арктических широтах.

«Эти проекты укрепят статус России как важнейшего логистического звена Евразии», — заявил президент.

Глава государства поблагодарил сотни тысяч работников отрасли — от машинистов до строителей — за их труд и преданность профессии. Он пообещал и дальше поддерживать социальные гарантии железнодорожников и развивать отраслевую инфраструктуру.

Завершая поздравление, Путин пожелал работникам отрасли новых свершений на благо страны.