Путин: нелегальные мигранты должны урегулировать свой статус до 30 апреля

В начале 2025 года, а именно 5 февраля, в России начнет действовать новая система контроля за нелегальными мигрантами, утвержденная законом в августе 2024 года. Иностранные граждане без легального статуса будут регистрироваться в специальной базе данных до момента их депортации или легализации.

Закон предусматривает возможность остаться в стране для тех, кто готов выполнить ряд требований. Чтобы избежать высылки, иностранцу необходимо пройти комплексное тестирование по русскому языку, истории и законодательству РФ, сдать биометрические данные и медицинские анализы на инфекции и наркотические вещества. Дополнительно требуется погасить имеющиеся долги и не иметь нарушений, которые могли бы привести к отмене разрешительных документов — будь то патент, разрешение на работу, временное проживание или вид на жительство.

Иностранные военнослужащие, подписавшие договор о прохождении службы в армии России или других военных подразделениях, получают особые привилегии. Все предыдущие ограничительные меры в их отношении — будь то запрет на въезд, решение о выдворении, признание пребывания нежелательным или требование реадмиссии — утрачивают силу.

Данные льготы недоступны для определенных категорий мигрантов. В частности, под запрет попадают участники несогласованных публичных мероприятий и акций протеста, а также лица, представляющие угрозу безопасности государства. К последним относятся экстремисты, террористы и те, кто стремится к насильственному свержению конституционного строя или нарушает общественный порядок.

С начала 2025 года вступит в действие новый указ. В соответствии с документом, министерство иностранных дел обязано уведомить зарубежные страны о принятых мерах. На министерство внутренних дел возложена ответственность за практическую реализацию установленных требований, а за организацию медосмотра мигрантов будет отвечать Министерство здравоохранения.