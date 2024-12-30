Путин: нелегальные мигранты должны урегулировать свой статус до 30 апреля
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Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому нелегальные мигранты должны либо покинуть нашу страну, либо урегулировать свой статус до 30 апреля 2025 года. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.
В начале 2025 года, а именно 5 февраля, в России начнет действовать новая система контроля за нелегальными мигрантами, утвержденная законом в августе 2024 года. Иностранные граждане без легального статуса будут регистрироваться в специальной базе данных до момента их депортации или легализации.
Закон предусматривает возможность остаться в стране для тех, кто готов выполнить ряд требований. Чтобы избежать высылки, иностранцу необходимо пройти комплексное тестирование по русскому языку, истории и законодательству РФ, сдать биометрические данные и медицинские анализы на инфекции и наркотические вещества. Дополнительно требуется погасить имеющиеся долги и не иметь нарушений, которые могли бы привести к отмене разрешительных документов — будь то патент, разрешение на работу, временное проживание или вид на жительство.
Иностранные военнослужащие, подписавшие договор о прохождении службы в армии России или других военных подразделениях, получают особые привилегии. Все предыдущие ограничительные меры в их отношении — будь то запрет на въезд, решение о выдворении, признание пребывания нежелательным или требование реадмиссии — утрачивают силу.
Данные льготы недоступны для определенных категорий мигрантов. В частности, под запрет попадают участники несогласованных публичных мероприятий и акций протеста, а также лица, представляющие угрозу безопасности государства. К последним относятся экстремисты, террористы и те, кто стремится к насильственному свержению конституционного строя или нарушает общественный порядок.
С начала 2025 года вступит в действие новый указ. В соответствии с документом, министерство иностранных дел обязано уведомить зарубежные страны о принятых мерах. На министерство внутренних дел возложена ответственность за практическую реализацию установленных требований, а за организацию медосмотра мигрантов будет отвечать Министерство здравоохранения.