Путин назвал прорывом в мире биологии открытие ученого Никитина

Никитин стал лауреатом Государственной премии. Он открыл ранее неизвестный механизм хранения информации в ДНК.

По словам Путина, ученый совершил настоящий прорыв в мире биологии. Глава государства считает, что Никитину помогли в этом талант и смелость.

По словам Путина, открытие исследователя может стать ключом к изучению причин сложнейших заболеваний. Значит, оно же может сыграть важнейшую роль в предотвращении таких болезней.

До недавних пор считалось, что ДНК может хранить и обрабатывать информацию за счет структуры двойной спирали. Никитин провел эксперимент и доказал, что образование двойной спирали не обязательно. Исследователь открыл механизм «молекулярной коммутации» ДНК.

Путин в День России вручил золотые медали «Герой Труда». К наградам представлены были представители области науки и технологий, литературы и искусства и т. д.