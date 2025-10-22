Путин наградил журналистов КП медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина ряд сотрудников газеты «Комсомольская правда» удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Информация об этом появилась на сайте опубликования правовых актов, сообщает kp.ru .

В указе говорится, что награда присуждена журналистам и сотрудникам «КП» за их вклад в развитие СМИ страны и многолетнюю продуктивную деятельность в сфере журналистики.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены: Валентин Алфимов (замредактора отдела внутренней политики ИД «Комсомольская правда», Москва), Виктор Баранец (военный обозреватель ИД «Комсомольская правда», Москва), Альбина Бгатцева (директор Ставропольского филиала ИД «Комсомольская правда»), Владимир Веленгурин (фотокорреспондент-видеооператор ИД «Комсомольская правда», Москва), Владимир Ворсобин (политический обозреватель ИД «Комсомольская правда», Москва), Алла Истраки (директор Красноярского филиала ИД «Комсомольская правда»), Виктор Канский (шеф-редактор сайта KP.RU ИД «Комсомольская правда», Москва), Марина Мишкина (редактор регионального отдела ИД «Комсомольская правда», Москва).

Награждены также Галина Попова (директор Новосибирского филиала ИД «Комсомольская правда»), Павел Садков (замглавного редактора, редактор отдела, первый заместитель шеф-редактора сайта KP.RU ИД «Комсомольская правда», Москва), Алексей Семенцов (замглавного редактора, ведущего редактора ИД «Комсомольская правда», Москва), Елена Соболева (директор Ростовского филиала ИД «Комсомольская правда», Ростовская область) и Ольга Сухова (редактор Краснодарского филиала ИД «Комсомольская правда»).

Ранее глава государства выразил благодарность коллективу «Комсомольской правды». В списке отмеченных — представители различных подразделений, от журналистов и редакторов до технических специалистов и юристов как из центральной, так и из региональных редакций.

В текущем году «Комсомольская правда» отметила свой вековой юбилей. Издание получило поздравления от партнеров и читателей со всего мира.

