Путин может вернуть Волгограду название Сталинград
Российский президент Владимир Путин не исключил такой вариант, при котором он может вернуть Волгограду название Сталинград, однако есть один нюанс, сообщает ТАСС.
Глава государства отметил, что в первую очередь такие изменения должны обсудить жители. Им предстоит принять решение, необходимо ли сменить название города.
Однако сам Путин не против подумать над этим.
«Я подумаю, хорошо», — сказал президент.
Он заявил, что учитываться будет мнение большинства жителей города.
Ранее Путин поддержал идею присвоить аэропорту Волгограда название «Сталинград». С таким предложением к нему обратились ветераны Волгоградской области.