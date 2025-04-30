Путин может вернуть Волгограду название Сталинград

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Российский президент Владимир Путин не исключил такой вариант, при котором он может вернуть Волгограду название Сталинград, однако есть один нюанс, сообщает ТАСС .

Глава государства отметил, что в первую очередь такие изменения должны обсудить жители. Им предстоит принять решение, необходимо ли сменить название города.

Однако сам Путин не против подумать над этим.

«Я подумаю, хорошо», — сказал президент.

Он заявил, что учитываться будет мнение большинства жителей города.

Ранее Путин поддержал идею присвоить аэропорту Волгограда название «Сталинград». С таким предложением к нему обратились ветераны Волгоградской области.