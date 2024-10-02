Путин и Собянин открыли инновационную площадку в индустриальном парке «Руднево»
Фото - © пресс-служба президента РФ
Российский президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин в День среднего профессионального образования открыли инновационную площадку практической подготовки столичных колледжей в индустриальном парке «Руднево», сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Также в торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров и министр просвещения России Сергей Кравцов.
Инновационная образовательная площадка предназначена для практической подготовки квалифицированных специалистов, востребованных в экономике Москвы. Она размещена в индустриальном парке «Руднево» (входит в ОЭЗ «Технополис Москва»), то есть на одной территории с будущими работодателями выпускников колледжей.
В здании общей площадью 9,1 тыс. кв. м. расположен высокотехнологичный комплекс, который максимально приближен к условиям реального производства. Он включает в себя 21 мастерскую и лабораторию, что позволяет студентам приобретать профессиональные навыки, работая над реальными производственными и ситуационными задачами.
Здесь обучают будущих специалистов таких сфер, как машиностроение, электроника, автоматизация производства и авиационная промышленность. Передовые программы обучения, мастерские, оснащенные самым современным оборудованием, тесное сотрудничество с будущими работодателями обеспечивают высокое качество подготовки востребованных специалистов.
Образовательный комплекс «Руднево» обладает потенциалом, позволяющим ежегодно обучать свыше 3 тыс. студентов. В рамках 2024–2025 учебного года практическую подготовку на базе площадки пройдут студенты пятнадцати столичных колледжей.
Столица является крупнейшим производственным и научно-инженерным центром страны, где функционирует более 4,5 тыс. предприятий и работает свыше 750 тыс. человек. Ежегодно в Москве открывается 150 новых технологичных компаний и реализуются десятки инвестиционных проектов, обеспечивающие город новыми рабочими местами.
Локомотивом развития экономики Москвы является обрабатывающая промышленность. За последние 5 лет объем производства обрабатывающих отраслей увеличился более чем в 2 раза.
Одной из действенных мер поддержки города является локализация промышленных предприятий в ОЭЗ «Технополис Москва», где на сегодняшний день работает более 2020 предприятий, 112 из них имеют статус резидента и получают налоговые преференции.
Благодаря режиму ОЭЗ компании-резиденты индустриального парка «Руднево» получают существенные налоговые льготы.