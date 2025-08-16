Путин дал задачу указать сроки исковой давности по оспариванию приватизации

Президент России Владимир Путин поручил правительству до начала декабря внести изменения в законодательство по вопросу установления сроков давности при оспаривании сделок приватизации. Также нужно прописать порядок их исчисления, сообщает РИА Новости .

При определении сроков исковой давности президент РФ порекомендовал привлечь ведущие деловые объединения. Такая мера вводится, чтобы защитить права собственности добросовестных покупателей имущества.

Путин назначил ответственным за исполнение задачи председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

О том, что необходима нормативная база по срокам давности оспаривания сделок о приватизации, Путин говорил на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня. По его словам, ситуация, когда приватизировались за копейки активы, стоящие миллионы, была плохой. Однако еще худшим решением окажется все это забрать обратно.