Путешественник из Ленинского округа побывал более чем в 300 экспедициях по РФ

Владимир Горбатовский — житель Ленинского городского округа, ученый-биолог, фотограф-пейзажист и неутомимый исследователь, посвятивший свою жизнь изучению природы России. За его плечами более 300 экспедиций, от арктических заснеженных просторов до величественных горных вершин Кавказа, целью которых был поиск уникальных кадров и научные исследования. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского городского округа.

«Я считаю себя счастливым человеком, поскольку меня всю жизнь сопровождали все эти увлечения. Первое — наука, потом экология, а потом заповедные места. Последние 30 лет я фактически объездил всю Россию вдоль и поперек», — поделился Владимир Горбатовский.

Увлечение путешествиями началось у Владимира с поездки в Среднюю Азию еще в школьные годы. Учеба на биологическом факультете МГУ дала старт профессиональным экспедициям, во время которых Владимир осознал необходимость не только изучать, но и делиться красотой и уникальностью российской природы. Это привело к созданию фотоальбомов, книг и научных публикаций. Несмотря на то, что каждая экспедиция — это тяжелый труд, требующий переноски оборудования весом до 30 кг, Владимир Васильевич отмечает, что душа в таких поездках всегда находит отдых.

Особое внимание Владимир Горбатовский уделяет двум важным направлениям: изучению мира насекомых и сохранению культурного наследия малых коренных народов России. Из каждой экспедиции он привозит ценные научные материалы, пополняя знания об уникальных экосистемах и традициях народов, населяющих страну.

В некоторых путешествиях Владимира сопровождает его супруга Ольга. Недавно они совершили круиз по маршруту Санкт-Петербург-Москва, а в ближайших планах — поездка в Абхазию. Его работа — это пример самоотверженного служения науке и искусству, вдохновляющий на бережное отношение к природе и культуре России.

