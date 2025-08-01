Путешественник Антон Кротов рассказал жителям Шатуры, как увидеть мир самостоятельно

Встреча с Антоном Кротовым, который за 34 года путешествий побывал в 150 странах и посетил все регионы России, состоялась в Шатурской библиотеке. Путешественник, писатель, основатель «Академии вольных путешествий» и автор 67 книг рассказал, как увидеть мир не по туристической путевке, а самостоятельно исследуя местность. Сам Кротов впервые совершил путешествие в возрасте пятнадцати лет. Он проехал на электричках по крупным городам России, Украины и Беларуси, сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.

Во время лекции Антон Викторович назвал восемь вещей, которые могут помочь человеку встать с дивана и отправиться изучать мир самостоятельно или в компании. А также поделился впечатлениями от тех мест, где побывал сам, и об отличиях коммерческих туров от путешествий автостопом.

«Путешествовать может каждый — и пенсионер, и пионер. Важно лишь желание. Не стоит ждать, надо действовать. Начинать стоит с вылазок на небольшие расстояния. Время и деньги взаимозаменяемы. Главное — трезвость. Мы живем в изобилии окружающего мира, где всегда можно найти еду, ночлег. Терпение и постоянство намерений. Если не хотите путешествовать, найдите свое дело и занимайтесь им», — поделился Антон Кротов.

Все эти правила более подробно описаны в его книге «Практика вольных путешествий». Помимо практических знаний в произведениях Антон Кротов делится рассказами и увлекательными историями о путешествиях. В его арсенале есть даже путеводители, которые подскажут людям, где можно остановиться, что интересного посмотреть в той или иной местности и при этом не потратить баснословных денег.

«Для путешествия автостопом достаточно ложки, кружки и кипятильника. Также хорошо бы иметь при себе компас и бумажную карту. Пригодятся яркая одежда, туристический коврик», — рассказал путешественник.

Помимо странствий, Антон Кротов занимается и реализацией нескольких проектов. Организует лесной трезвый сход вольных путешественников. Одно из мероприятий состоялось в шатурском округе нынешним летом близ с. Кривандино. Также он является куратором проекта «Дом для всех», в рамках которого организуется жилье для путешественников в разных городах и странах. Здесь могут остановиться все желающие.

У шатурян, которые присутствовали на лекции Кротова, была возможность не только услышать увлекательные истории, но и задать вопросы, пообщаться, приобрести книги путешественника или купить в качестве сувенира монеты разных стран.

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