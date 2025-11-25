«Пушкинская карта» открывает молодежи культуру Сергиево-Посадского округа

Напомним, проект развивается в Подмосковье по Народной программе «Единой России». При ежегодном пополнении счета на 5000 рублей молодые люди от 14 до 22 лет могут посещать 10 местных учреждений культуры — от дворцов культуры и музеев до драматического театра, ставшего хитом у аудитории.

Сеть культурных площадок, подключившихся к программе, охватывает все многообразие досуга: 6 домов культуры, 3 музея и драматический театр. Ежегодный репертуар включает свыше 200 мероприятий — от театральных премьер и камерных концертов до образовательных лекций и ремесленных мастер-классов. Молодежь в возрасте от 14 до 22 лет теперь может самостоятельно планировать свой культурный маршрут, выбирая между классикой и современными форматами.

Безусловным лидером по популярности среди держателей карты стал драматический театр «Театральный ковчег в Дубраве». Весь его разнообразный репертуар — более 30 спектаклей — доступен по программе. Все доступные мероприятия можно найти на официальном сайте программы.

«Для учреждений культуры программа стала настоящим мостом к молодой аудитории. Речь идет не просто о заполнении залов, а о системной работе по воспитанию зрителя. Когда подросток в 14 лет может самостоятельно прийти на спектакль или выставку, это формирует новую культурную привычку. Мы наблюдаем рост вовлеченности и осознанный выбор молодежи — они возвращаются снова, уже без карты» — отмечает заместитель секретаря Сергиево-Посадского местного отделения партии «Единая Россия», начальник управления образования Ольга Дударева.

Помимо живых постановок, обладатели карты могут смотреть фильмы в кинозалах домов культуры, расположенных в разных уголках округа. Кинопоказы регулярно проходят в ДК «Горизонт» (поселок Реммаш), СДК «Юность» (деревня Березняки), КДЦ им. В. Н. Сосина (поселок Шеметово), ДЦ «Звездный» (поселок Богородское) и КЦ «Елизавета Мамонтова» (город Хотьково). Расписание кинопоказов можно найти на официальных сайтах и в социальных сетях учреждений культуры.

Оформить карту очень просто. Достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги» и мобильное приложение одного из банков-партнеров программы. После этого виртуальная или пластиковая карта станет доступна для использования. Получить ее можно в любом отделении банка-партнера.

Напомним, что с 1 января 2026 года «Пушкинская карта» переходит из Почта Банка в ВТБ. Обладателям карт нужно успеть подать заявку на ее перевыпуск в ВТБ до 28 декабря 2025 года.