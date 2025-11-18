Пушистый шар: манул из Московского зоопарка приходит в идеальную форму к зиме

сегодня в 18:40

Манул из Московского зоопарка показал хорошие результаты зажировки к зиме

С каждым днем манул все больше становиться похож на идеально круглый пушистый шар.

Зажировка проводится специалистами зоопарка с сентября по декабрь. В этот период Тимоша много гуляет по улице, разыскивает еду, которую для него спрятали в вольере.

Манул — редкий представитель кошачьих из Центральной Азии. Этот вид находится под охраной в РФ и за рубежом. Для мест его обитания типичен резко континентальный климат с крайне низкими зимними температурами, доходящими до -50 градусов.

У манула самая плотная шерсть среди кошачьих, помогающая выдерживать холод, но добыча пищи остается проблемой. Поэтому с наступлением холодов кот активно накапливает жировые запасы.

