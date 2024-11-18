Пушистый гость: у университета в Нижнем Новгороде заметили ласку

В соцсетях ННГУ им. Лобачевского на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде появилось видео с лаской на аллее у входа в университет, сообщает pravda-nn.ru.

Пушистого зверька заметил один из студентов перед занятием и заснял на видео. Ласка не испугалась камеры и даже немного попозировала.

«Может мы поторопились белку делать символом?» — прокомментировал ролик студент.

Другие студенты видели ласку в начале весны: тогда зверек был в коричневой шубке.

Ранее жительница Москвы обнаружила у себя на балконе на улице Маршала Савицкого сонную летучую мышь. Она сразу вызвала экстренные службы. Специалисты забрали зверька и обратились в Центр помощи рукокрылым, затем договорились о передаче мышки волонтерам. До этого другая огромная летучая мышь напугала жителей подмосковного жилого комплекса «Томилино Парк», им даже пришлось прятаться от животного.