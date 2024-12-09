«Мы видим, что очень активные боевые действия, которые сейчас наблюдаются в последние дни в Шевченко. Это имеет очень серьезное значение в плане освобождения Красноармейска и выхода на другой оперативный простор», — сказал глава региона в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее издание New Voice сообщало, что Потеря ВСУ Красноармейска может привести к краху металлургической отрасли Украины. В шахте добывают редкий коксующийся уголь.

Вооруженные силы России продолжают активное наступление в Донецкой Народной Республике.