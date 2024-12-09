Пушилин заявил, что освобождение Шевченко откроет путь на Красноармейск
Пушилин: освобождение поселка Шевченко в ДНР позволит выйти к Красноармейску
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что освобождение населенного пункта Шевченко откроет путь на Красноармейск (Покровск).
«Мы видим, что очень активные боевые действия, которые сейчас наблюдаются в последние дни в Шевченко. Это имеет очень серьезное значение в плане освобождения Красноармейска и выхода на другой оперативный простор», — сказал глава региона в интервью телеканалу «Россия-24».
Ранее издание New Voice сообщало, что Потеря ВСУ Красноармейска может привести к краху металлургической отрасли Украины. В шахте добывают редкий коксующийся уголь.
Вооруженные силы России продолжают активное наступление в Донецкой Народной Республике.