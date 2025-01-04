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Пушилин: корреспондент Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования в связи с гибелью в ДНР корреспондента «Известий». Александр Мартемьянов в отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду, написал он в своем Telegram-канале .

«Александр Мартемьянов отдал жизнь за то, чтобы люди знали правду, до конца выполнив свой гражданский и журналистский долг. Искренние соболезнования родным и коллегам Александра», — отметил Пушилин.

В субботу украинский FPV-дрон атаковал машину с российскими журналистами на трассе Донецк — Горловка. В результате атаки погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов.

Кроме того, пострадал журналист РИА Новости Михаил Кевхиев и еще три сотрудника российских СМИ. Корреспондент РИА Новости Максим Романенко получил контузию и ссадины на лице.