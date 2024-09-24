«Пурпурные» яблони разместились на Октябрьском проспекте в Кемерове

Рядом с остановкой «Школа № 26» были высажены «пурпурные» яблони, которые славятся своими яркими цветами и красивыми плодами. Эти молодые деревья порадуют жителей города своей красотой уже в следующем году.

Яблони отличаются высокой устойчивостью к климатическим условиям и имеют привлекательный внешний вид, что и определило их выбор для данного озеленения.

«С яблонями для нас это эксперимент такой, ни разу их не садили. И хотелось что-то яркое, красивое, уникальное. Вот они такими и будут, потому что цветут очень необычно», — отметили в СГК.

Ранее в Кемерове зеленой дружиной СГК были высажены кедры, сосны, рябины, липы и черемуха сорта Маака.