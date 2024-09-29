Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

сегодня в 16:18

Пункты приема школьной формы и старых тетрадок работают в Подмосковье

В Подмосковье работает карта пунктов сбора школьной формы и старых тетрадок. Найти ближайший адрес точек приема можно на сайте проекта «Уберу», сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Пункты на интерактивной карте помечены специальной маркировкой:

Красный значок с книжкой — это локации, где принимают использованные тетради и макулатуру.

Оранжевый значок с футболкой означает, что на пункт можно принести старую форму и текстиль.

В сервисе жители также найдут и другие точки приема — от больших экоцентров для сбора крупногабаритных отходов до небольших контейнеров для приема пластика, шин, аккумуляторов и пр.

Новые точки на карту добавляют неравнодушные жители, которые ответственно относятся к раздельному сбору отходов.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области благодарит жителей, кто помогает актуализировать информацию на ресурсе. Это важный вклад в экологичное будущее нашей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что, если есть трудности с внедрением биометрии, если есть обоснования, нужно попридержать ее введение там, где это беспокоит человека.

«Мы должны разъяснять, мы должны внимать угрозам, которые слышим», — сказал он.