«Пугачева прокормит»: почему Галкин* не вернет свои миллионы на российском ТВ

Продюсер Леонид Дзюник проанализировал перспективы возвращения комика и шоумена Максима Галкина* в российский шоу-бизнес. Согласно действующему законодательству об иностранных агентах, артист фактически лишен возможности вернуться к тем форматам заработка, которые обеспечивали его благосостояние до отъезда из страны, пишет «Царьград» .

Дзюник подчеркнул, что правовой статус юмориста накладывает жесткое вето на его работу в медиапространстве. В частности, Галкин* больше не сможет выступать в роли ведущего рейтинговых программ на центральных телеканалах. По оценкам эксперта, ранее каждый такой контракт приносил шоумену около 50 тысяч долларов (почти 3,9 млн рублей) за выпуск, что в современных реалиях станет невозможным.

Помимо телевизионного бана, ограничения коснутся и концертной деятельности, ведь статус иноагента и ужесточение контроля за деятельностью ИП делают проведение массовых концертов крайне затруднительным. Проблемы распространятся и на корпоративную занятость Галкина* — ранее доход артиста за частные мероприятия достигал 150 тысяч евро (порядка 13,5 млн рублей), однако теперь прозрачность финансовых потоков и репутационные риски для заказчиков фактически закрывают этот рынок.

Несмотря на тупиковую ситуацию для Галкина*, продюсер напомнил, что артист и его супруга Алла Пугачева сохраняют российское гражданство. При этом к Примадонне официальных претензий со стороны правоохранительных органов нет. По мнению Дзюника, Пугачева, оставаясь в правовом поле РФ, теоретически может стать основным источником дохода для звездной семьи.

В завершение эксперт добавил, что конфликт с собственной страной стала стратегической ошибкой артиста, которая в 2026 году обернулась для него полной потерей профессиональных и финансовых перспектив в родном государстве.

«Мне кажется, что этого не надо делать — выступать против страны. Выступать против страны — это как-то ни к чему», — констатировал продюсер.

* Признан в России иностранным агентом по решению Минюста РФ