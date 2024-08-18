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Птенец белоплечего орлана появился на свет в Московском зоопарке

Посетители Московского зоопарка посмотрят на вылупившегося некоторое время назад птенца белоплечего орлана. Его можно увидеть в новом экспозиционном вольере, сообщает сайт мэра Москвы .

Детенышу почти три месяца. Он еще не обрел окраску, присущую этому виду птиц — белые плечи. Однако птенец уже большой по размерам.

Белоплечие орланы живут на Дальнем Востоке, Камчатке и Сахалине. Такие птицы занесены в отечественную и международную Красные книги.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк подготовил интересную программу к форуму-фестивалю «Территория будущего. Москва 2030». Например, 29 августа в 18:00 пройдет показ фильма «Хозяин Алтайских гор» о снежном барсе.