Птенец белоплечего орлана появился на свет в Московском зоопарке
Фото - © Пресс-служба Московского зоопарка
Посетители Московского зоопарка посмотрят на вылупившегося некоторое время назад птенца белоплечего орлана. Его можно увидеть в новом экспозиционном вольере, сообщает сайт мэра Москвы.
Детенышу почти три месяца. Он еще не обрел окраску, присущую этому виду птиц — белые плечи. Однако птенец уже большой по размерам.
Белоплечие орланы живут на Дальнем Востоке, Камчатке и Сахалине. Такие птицы занесены в отечественную и международную Красные книги.
Ранее сообщалось, что Московский зоопарк подготовил интересную программу к форуму-фестивалю «Территория будущего. Москва 2030». Например, 29 августа в 18:00 пройдет показ фильма «Хозяин Алтайских гор» о снежном барсе.