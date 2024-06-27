Психотерапевт ответил, почему детям нужно читать сказки

Психотерапевт Ришат Зараев заявил, что волшебные сказки учат любви и смекалке, а также способны донести смысл до ребенка через метафоры. Прочтение детям сказок также развивает их воображение и память, сообщает «МИР 24» .

По мнению специалиста, русские народные сказки «несут в себе мощный импульс для желания делать добро». Познакомившись с сюжетом, ребенок познает справедливое устройство мира и важность традиционных ценностей.

«Они акцентируют внимание ребенка на справедливом восприятии мира, на важности традиционных ценностей. В русских сказках даже образы злодеев не пугают ребенка», — отметил Зараев.

При этом европейские сказки иногда бывают более тревожными, могут вызвать испуг и снизить уровень самостоятельности. По словам Зараева, добро и зло в них на одном уровне, а больший акцент сделан на материальной части жизни и внешних достижениях.

Чтение сказок способствует формированию у дошкольника предметно-образного мышления, что очень важно для развития творческих навыков, подчеркнул психотерапевт.

Кроме того, прочтение сказки перед сном — это время, которое родители проводят с детьми. И не важно, будут это пятнадцать минут, полчаса или час. Сказки успокаивают, слушая убаюкивающий голос мамы или папы, ребенок настраивается на ночной отдых, напомнил эксперт.