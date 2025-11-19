Психотерапевт назвала причины тревожности в межсезонье

Психотерапевт клиники «К+31» Алина Славнова рассказала, что в межсезонье у людей часто повышается тревожность и раздражительность из-за изменений биоритмов и гормонального фона, сообщает «Вечерняя Москва» .

В переходные периоды между сезонами многие люди сталкиваются с ростом тревожности и раздражительности. Славнова объяснила, что такие изменения связаны с сокращением светового дня и колебаниями температуры, которые влияют на выработку мелатонина и серотонина — гормонов, отвечающих за настроение и сон.

«При смене сезонов меняется не только погода, но и биоритмы организма человека. Повышенная эмоциональная лабильность, снижение активности, усиление утомляемости и нарушение умственной работоспособности — частые спутники межсезонья. В это же время усиливаются раздражительность и тревожность», — рассказала Славнова.

Эксперт добавила, что в межсезонье организму требуется больше ресурсов для адаптации к новым условиям, что может привести к слабости и снижению настроения. Кроме того, в этот период часто меняется привычный образ жизни: уменьшается физическая активность, сокращается время на свежем воздухе и меняется рацион питания, что дополнительно снижает адаптационные возможности организма.

Славнова рекомендовала соблюдать режим сна и бодрствования, следить за питанием и поддерживать регулярную физическую активность. При длительном сохранении тревожности и раздражительности специалист советует обратиться к врачу для диагностики и лечения.

