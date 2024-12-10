Синдром беспомощности: болезнь или привычка из детства?

Синдром привычной беспомощности — не болезнь, но справиться с ним достаточно сложно. Психологи рассказали, что это за состояние и как с ним бороться, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Синдром выученной беспомощности — это такая особенность мышления, поведения и психики, когда человек склонен к пораженческим настроениям, занимает пассивную позицию и не пытается ничего сделать для того, чтобы улучшить свою жизнь и изменить нежелательную ситуацию, поясняется в сообщении.

Признаками выученной беспомощности являются: богатый опыт провалов, неудовлетворенность жизнью, бездействие, негативистское мышление, самосаботаж — когда человек делает все для того, чтобы разрушить свою жизнь, хотя перемены возможны.

Причины такого синдрома зачастую кроются в детстве. Например, это могут быть физическое или психологическое насилие, чрезмерно строгое воспитание, гиперопека, унижающее и обесценивающее поведение взрослых, отсутствие поддержки и непонимание в семье, отмечается в сообщении.

Если близкий человек безынициативен, не верит в свои силы и заранее готовится к проигрышу, не стоит его критиковать. Скорее всего, именно критика негативно повлияла на его самооценку и уверенность в себе, рассказала психолог, гештальт-терапевт Ольга Федулова.

По ее словам, если ваш партнер «приуныл», это может быть связано со стрессом, кризисом, тяжелыми событиями в жизни, даже с депрессивным или тревожным состоянием. Тогда ему нужны помощь и поддержка. Если же человек изначально такой, нужно определить для себя — готовы вы это принять или нет.

Чтобы избавиться от синдрома, специалисты советуют анализировать, в чем вы чувствуете свою беспомощность и что хотите изменить; составить план действий и подробно описывать движение по пунктам; составить список прежних неудач, а также побед и достижений; придумать себе систему похвал и больше общаться с теми, кто вас поддерживает.