Психологи Подмосковья оказали более 100 тыс консультаций детям и приемным родителям

В Московской области приемные семьи получают всестороннюю помощь и поддержку от службы сопровождения замещающих семей. Специалисты работают как с детьми, так и со взрослыми, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Главная задача наших специалистов — сохранить семью, помочь родным родителям справиться с трудностями и поддерживать ребёнка на каждом этапе. Мы уже оказали более сотни тысяч консультаций. Отдельно отмечу, что более 90% детей мы возвращаем родным родителям, а помогают нам в этом наши гостевые приемные семьи, которых в регионе сейчас 480», — прокомментировала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что служба сопровождения насчитывает более 140 психологов, 40 социальных педагогов и 300 социальных специалистов. В настоящее время на сопровождении в службе находятся 5 тысяч приемных семей, которые воспитывают более 8 тысяч детей.

Очень часто специалисты становятся медиаторами в разрешении кризисных ситуаций в семье. Психологи службы также проводят психологическую диагностику детей, а также психологические обследования кандидатов и действующих приемных родителей.

В ведомстве отметили, что служба сопровождения не только оказывает помощь и консультативные услуги, но и проводит мероприятия, тренинги, вебинары, мастер-классы для повышения психолого-педагогических компетенций родителей.

Контакты службы сопровождения можно найти на сайте «Усыновление в Московской области» по ссылке.

