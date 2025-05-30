Психолог Сурина: стремление к расхламлению может говорить о выходе из депрессии

Психолог Ангелина Сурина рассказала, что резкое стремление к минимализму и расхламлению может свидетельствовать о начале выздоровления после депрессии, сообщает aif.ru .

«Чаще всего желание выбросить что-то из дома и стремление к минимализму появляется у человека, который хочет изменить свою жизнь. Даже если он все еще в депрессии, это уже сигнал выхода из нее», — заявила эксперт.

Другой причиной может быть разочарование в прошлом и вещах, напоминающих о нем. Однако само желание о начале действий, когда человек встает, разбирает вещи, начинает оценивать их необходимость, уже означает наличие внутренней энергии и желания перемен.

Депрессия характеризуется состоянием, когда ничего не хочется делать, а желание разобрать вещи, подумать, выбросить — уже действие, что, по мнению Суриной, является хорошим знаком. Более того, уборка, движение и физическая активность запускают процессы обновления, помогают включить тело и разум в работу, что также становится важным элементом восстановления.