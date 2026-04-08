Психолог Шувалова объяснила риски манипуляций страхом увольнения

Психолог Лилия Шувалова заявила, что в периоды нестабильности страх увольнения усиливается и может использоваться руководством как инструмент давления, сообщает RuNews24.ru .

Страх потерять работу сопровождает человека на протяжении всей карьеры и особенно обостряется в кризисные периоды. На фоне нестабильности сотрудники чаще держатся за привычное место, даже если оно их не устраивает.

«Страх перед увольнением — явление не новое и весьма типичное, которое сопровождает человека на протяжении всей его трудовой жизни с заметными скачками в периоды нестабильности», — подчеркнула психолог, преподаватель кафедры спортивного менеджмента факультета спорта Университета «Синергия» Лилия Шувалова.

Эксперт отметила, что внешние противоречивые события повышают фоновую тревожность и усиливают навязчивые страхи. Работа в таких условиях воспринимается как гарантия безопасности и финансовой стабильности.

«В условиях нестабильности не каждый человек решается на необдуманные поступки и резкие перемены в жизни, например, такие, как смена работы, жилья и так далее. В виду данных обстоятельств все больше сотрудников предпочитают «отсидеться» в период кризисов на уже хорошо знакомых местах, и все меньше пытаются сменить профессию или должность».

По словам Шуваловой, руководители могут использовать эту уязвимость и манипулировать страхами подчиненных. Насколько это этично — вопрос открытый, однако как инструмент управления такая практика применяется.

