Психолог Шахов выиграл суд у миграционного консультанта на 1 млн рублей

Известный московский психолог Александр Шахов отсудил 1 млн рублей у миграционного консультанта Сергея Беседина, однако фактически вернуть деньги не сможет — ответчик умер вскоре после окончания судебных разбирательств, сообщает издание «Постньюс».

Согласно судебным материалам, в мае 2024 года стороны заключили договор на сопровождение процедуры получения итальянского гражданства. Сумма сделки составила 105 тыс. евро, из которых Шахов перевел Беседину аванс — 1 млн рублей. Уже через месяц истец отказался от услуг и потребовал возврат средств.

Беседин заявил, что потратил 733 тыс. рублей на оформление документов и готов вернуть только часть. В подтверждение он предоставил суду переписку, квитанцию, скриншоты транзакции с криптовалютой и сам договор. Однако Арбитражный суд Якутии отказался принимать эти материалы в качестве доказательств. Причина — отсутствие официального подтверждения затрат и непризнание криптовалюты в России как платежного средства.

20 января 2025 года суд обязал Сергея Беседина выплатить Шахову 1 млн рублей, проценты и судебные издержки. Консультант подал апелляцию, но 21 апреля Четвертый арбитражный апелляционный суд Читы оставил решение в силе. К этому моменту Беседин уже скончался. Его бизнес был закрыт, а ИП ликвидировано.

По данным бывшей помощницы консультанта, близких родственников у него не осталось. Это делает исполнение решения суда невозможным.

Юрист Иван Никифоров отметил, что ситуация иллюстрирует правовые риски подобных сделок. Даже выиграв дело, истец может не получить компенсации, если у ответчика нет активов.