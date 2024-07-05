Психолог рассказала, какие роли выполняет отец при взрослении ребенка

Отец выполняет определенные роли на разных этапах взросления ребенка. Пример папы покажет ребенку, как много всего он может делать самостоятельно, сообщила РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки города Москвы Ирина Игнатьева.

«На этапе младенчества главное качество, которое должно сформироваться у ребенка при взаимодействии со значимым взрослым, — доверие к миру. Здесь взрослый мужчина выступает в роли надежного защитника для малыша и семьи в целом», — сказала Игнатьева.

Она добавила, что следующий этап развития связан с овладением навыком самостоятельной ходьбы. Это дает ребенку возможность сформировать чувство самостоятельности.

«Роль отца и матери на данном этапе состоит не только в обеспечении безопасности среды, но и в создании возможностей для ее безграничного исследования, например, прогулки, посещение парков, площадок, активные игры. Чем больше сенсорной информации ребенок получит в дошкольном возрасте, тем успешнее будет дальнейшее обучение», — рассказала столичный психолог.

Пример отца или дедушки покажет дошкольнику, как много всего он может делать самостоятельно, что способствует социализации ребенка, отметила Игнатьева.

«Эмоционально близкие отношения с отцом или человеком, который его заменяет, сложившиеся благодаря совместной деятельности, — важное условие для формирования адекватной самооценки младшего школьника. Она позволяет принять требования школы, сформировать отношение к учению. Ребенок понимает, какие предметы ему даются сложнее, а в изучении каких проявляется весь его потенциал», — разъяснила специалист.

Она заключила, что при адекватной самооценке ребенку легче найти друзей среди одноклассников, поскольку он уверен в себе и открыт к общению. Другие дети видят в нем интересного собеседника и компаньона.