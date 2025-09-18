Психолог рассказала, как злые начальники «заражают» сотрудников стрессом

Стресс может появляться в жизни у всех, особенно на работе. При этом негативное настроение и поведение руководителя может «заразить» всех сотрудников, рассказала психолог, психодиагност Анна Сухова. Об этом пишет kp.ru .

От уровня эмпатии зависит, может ли сотрудник «инфицироваться» стрессом или плохим настроением руководителя. Люди, сопереживающие эмоциональному состоянию другого человека, больше зависят от настроения начальника.

При этом, если в коллективе есть эмоционально зависимые люди, занимающие роль «жертв» в токсичных отношениях, они могут усугублять ситуацию. Даже если руководитель не ведет себя агрессивно явно, его плохое настроение может «заразить» весь коллектив. Таким образом, атмосфера в команде ухудшится.

По словам Суховой, важно помнить: начальник — не господин, а сотрудник — не раб. Он специалист и мастер определенного дела. Поэтому людям важно перестать зависеть от эмоциональных качелей начальника.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.