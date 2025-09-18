Психолог рассказала, как злые начальники «заражают» сотрудников стрессом
Стресс может появляться в жизни у всех, особенно на работе. При этом негативное настроение и поведение руководителя может «заразить» всех сотрудников, рассказала психолог, психодиагност Анна Сухова. Об этом пишет kp.ru.
От уровня эмпатии зависит, может ли сотрудник «инфицироваться» стрессом или плохим настроением руководителя. Люди, сопереживающие эмоциональному состоянию другого человека, больше зависят от настроения начальника.
При этом, если в коллективе есть эмоционально зависимые люди, занимающие роль «жертв» в токсичных отношениях, они могут усугублять ситуацию. Даже если руководитель не ведет себя агрессивно явно, его плохое настроение может «заразить» весь коллектив. Таким образом, атмосфера в команде ухудшится.
По словам Суховой, важно помнить: начальник — не господин, а сотрудник — не раб. Он специалист и мастер определенного дела. Поэтому людям важно перестать зависеть от эмоциональных качелей начальника.
