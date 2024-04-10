Психолог рассказала, что делать, если младший ребенок агрессивен

Родителям нужно защищать старших детей от агрессии младшего ребенка, останавливать его действия, сообщила РИАМО педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Евгения Васильева.

10 апреля отмечается День братьев и сестер. Этот праздник не является самым известным, но продолжает традицию чествования семейных привязанностей. Изначально этот праздник начали отмечать в США.

«Защищайте старших детей от агрессии младшего ребенка, останавливайте его действия. Показывайте, что вы против такого поведения. Одновременно учите детей договариваться, подбирать конкретные слова для разрешения наиболее частых конфликтов», — сказала Васильева.

Она добавила, что появление младшего ребенка в семье меняет поведение и родителей, и старших братьев и сестер. Как правило он становится центром внимания и все стараются относиться к нему максимально бережно.

«С одной стороны, до определенного возраста такое поведение оправдано. Но ребенок взрослеет, а окружающие так и продолжают его воспринимать как малыша, которому все можно. Нередко такое поведение родных и близких провоцирует младшего ребенка к проявлению агрессии в разных формах — вербальной, физической, косвенной — как способу настоять на своем», — отметила психолог.

Васильева порекомендовала сразу останавливать и удерживать руку малыша, когда он замахивается, но делать это спокойно, без выраженных негативных эмоций. Нужно научить этому приему старших детей, чтобы они тоже могли себя защищать.

«Проговаривайте свои чувства, когда ребенок вас ударил или попытался это сделать. Например: „Ты сделал мне больно, я расстроена „. Возможно, сначала малыш не будет ориентироваться на ваши чувства, но постепенно вы научите его учитывать не только свои желания, но и чувства других людей“, — рассказала специалист.